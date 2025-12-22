Incidente a Fontanafredda, via Emilia temporaneamente chiusa

A causa di uno scontro frontale tra un’auto e un autocarro avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 22 dicembre, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la statale 9 “Via Emilia” al km 242,000, nel comune di Fiorenzuola. Nell'incidente si è registrato un ferito non grave.

L'incidente ha reso necessaria la chiusura del tratto per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi da parte delle autorità competenti e la rimozione del mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, con l’ausilio dell’elisoccorso.

La circolazione è deviata su viabilità alternativa, con indicazioni sul posto. Sono intervenute le squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della normale circolazione.