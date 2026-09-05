Indagine sulla morte di un’anziana, encomio al Ten. Col. Michele Laghi

La mattina del 4 settembre, nel corso del saluto a tutto il personale del Comando Provinciale Carabinieri di Piacenza, il Comandante Breda ha voluto consegnare personalmente al Tenente Colonnello Michele Laghi l’Encomio Semplice conferitogli per la brillante attività investigativa svolta nelle indagini sulla morte di un’anziana. Una scelta non casuale. Nel momento del commiato, il colonnello Breda ha voluto riservare uno dei suoi ultimi atti istituzionali al riconoscimento del lavoro svolto dai propri uomini, trasformando la consegna dell’encomio in un segno concreto di gratitudine nei confronti di chi, quotidianamente, opera con professionalità e senso del dovere al servizio della collettività.

L’encomio, conferito dal Comando Legione Carabinieri “Toscana”, premia il Ten. Col. Laghi per la “spiccata professionalità, acume investigativo ed elevato senso del dovere” dimostrati nella direzione e nel coordinamento di una complessa attività d’indagine alla quale ha preso parte personalmente. L’inchiesta, sviluppata tra Castellina in Chianti, in provincia di Siena, e Altavilla Vicentina, ebbe origine il 7 agosto 2024 dalla morte di un’anziana donna, inizialmente ricondotta ad apparenti cause naturali. Gli approfondimenti investigativi consentirono, tuttavia, di far emergere elementi incompatibili con quella prima ricostruzione e di orientare gli accertamenti verso l’ipotesi di un decesso provocato. L’attività di polizia giudiziaria permise di ricostruire un quadro investigativo particolarmente complesso, facendo emergere l’ipotesi che la vittima fosse morta per avvelenamento e soffocamento e individuando il possibile coinvolgimento di due giovani donne, una delle quali legata alla vittima da rapporti di parentela acquisita.

Le indagini, condotte attraverso acquisizioni documentali, analisi di immagini di videosorveglianza, accertamenti medico-legali, attività tecniche, perquisizioni, sequestri e riscontri testimoniali, si svilupparono per mesi, permettendo agli investigatori di ricostruire movimenti, contatti e condotte ritenute rilevanti per l’accertamento dei fatti. La complessità dell’attività fu accentuata anche dai depistaggi contestati alle indagate e dalla necessità di verificare numerosi elementi emersi progressivamente nel corso dell’inchiesta. L’attività investigativa si concluse con l’arresto di due donne e con l’emersione di un possibile movente di natura economica. Proprio per la difficoltà e la delicatezza dell’indagine, la motivazione dell’encomio sottolinea la capacità del Ten. Col. Laghi di coordinare e dirigere un’attività articolata e complessa.

La consegna del riconoscimento ha assunto, però, un significato che è andato oltre il valore formale della cerimonia. Nel salutare il personale, il Comandante Breda ha scelto di affidare proprio a questo momento uno dei messaggi conclusivi del proprio percorso di comando: il valore dell’Arma risiede nelle donne e negli uomini che ogni giorno ne traducono i principi in servizio concreto, responsabilità, sacrificio e presenza sul territorio. Consegnare personalmente l’encomio al Ten. Col. Laghi è stato così anche un modo per rendere omaggio, attraverso il riconoscimento attribuito a uno dei suoi ufficiali, al lavoro di tutti coloro che hanno condiviso i quattro anni di attività, operazioni e responsabilità in provincia di Piacenza. Un ultimo atto non rivolto a sé stesso, ma ai suoi uomini. Un gesto di riconoscenza che chiude un percorso di comando nel segno del merito e della fiducia.