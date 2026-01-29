“Informare DAE” , il defibrillatore entra nelle autoscuole

Il defibrillatore entra nelle autoscuole grazie all'impegno di Progetto Vita che ha aderito alla proposta innovativa e di forte impatto sociale di Fabio Costantini, medico cardiologo di Massa e presidente di “Cardiosecurity Italia”, progetto alla base di un progetto di legge che vuole rendere obbligatorio in Italia un corso Basic Life Support and Defibrillation a tutti coloro che devono conseguire o rinnovare la patente di guida fino ai 60 anni di età.

Lo scopo è di formare i cittadini capaci di intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco e Progetto Vita ha dato l'avvio a questa iniziativa con una prima fase anticipatoria, strutturata a Piacenza e provincia (la prima in tutta Italia) proponendo a tutte le scuole guida del territorio locale incontri “Informare DAE” agli istruttori e ai candidati al conseguimento della patente. Il primo appuntamento con 15 partecipanti si è tenuto alla sede dell'Autoscuola della Farnesiana grazie all'accordo con Monica Giarola, titolare delle Autoscuole Farnesiana, Dante e Giardino e nelle prossime settimane si estenderà anche ad altre realtà su base volontaria.