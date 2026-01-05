Intrappolata nell'auto ribaltata, soccorsa da un carabiniere di passaggio

Poco dopo le 6 del mattino di domenica 4 gennaio un carabiniere, che si stava recando al lavoro per iniziare il suo turno su una “gazzella” del Radiomobile di Piacenza, mentre stava percorrendo la SS 654 in direzione di Piacenza, ha assistito e soccorso una donna rimasta coinvolta in un incidente stradale, garantendo sicurezza e assistenza fino all’arrivo del marito. L’incidente si è verificato poco prima dell’incrocio con la strada per Niviano vicino a Grazzano Visconti, nel comune di Vigolzone.

Alle 6.15 circa, il militare ha notato un’autovettura ribaltata nel canale a lato della strada. Si è fermato per prestare soccorso e ha trovato la donna, un’infermiera dell’ospedale di Piacenza di 33 anni, ancora all’interno dell’abitacolo del veicolo. Nonostante fosse rimasta intrappolata, la signora era cosciente e non aveva riportato alcuna ferita. L'ha aiutata ad uscire dall’auto, mettendola in sicurezza e assicurandosi che non necessitasse di cure mediche. Nonostante la 33enne rifiutasse l’intervento sanitario, il carabiniere ha comunque informato la Centrale Operativa per segnalare l’incidente e l’assenza di altre vetture coinvolte nel sinistro. Nel frattempo, ha utilizzato una torcia per illuminare la scena e segnalare la situazione, in attesa dell’arrivo del marito della donna, chiamato al telefono. La donna, originaria di Bettola, stava viaggiando verso il luogo di lavoro quando ha perso il controllo del veicolo, uscendo di strada forse a causa dell’asfalto ancora ghiacciato.