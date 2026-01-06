Nella fuga tappa a Fiorenzuola per l'assassino del capotreno (aggiornamento)

Si sarebbe fermato nella stazione di Fiorenzuola il presunto assassino del capotreno nei pressi della stazione di Bologna. L'omicidio, a coltellate, è avvenuto nella tarda serata di ieri. A cadere vittima del killer Alessandro Ambrosio, di 34 anni, nel parcheggio ovest. Grazie alle telecamere la polizia ha riconosciuto un pregiudicato di origini croate, al momento ancora in fuga ma braccato in tutto il Nord Italia. Verso la mezzanotte di ieri un blitz di polizia ferroviaria e carabinieri è scattato alla stazione di Piacenza: le informazioni davano quasi per certa la presenza dell'assassino in fuga su un treno interregionale (il 3930). Quello che appare probabile agli investigatori - come riferisce il Corsera - è che l'uomo si sia diretto verso Milano con una fermata però alla stazione di Fiorenzuola.

Nella città della Valdarda sarebbe stato fatto scendere dal personale di bordo del treno per intemperanze e sarebbero stati avvisati i carabinieri. I militari lo avrebbero anche identificato e rilasciato. Al momento del loro intervento non sarebbe ancora stato diramato l'ordine di ricerca sul territorio nazionale.