Ubriaco armato di forbici crea il caos in viale Dante

«Venite subito alla rotatoria di viale Dante, c'è un ubriaco che minaccia tutti con un coltello!» Questo il contenuto di una chiamata al numero unico di pronto intervento 112 arrivata alle 2.30 della notte fra venerdì e sabato. Le prime testimonianze raccolte sull'ennesimo "vivace" episodio in viale Dante sono discordanti: c'era chi parlava di lite, chi di rissa, chi di ubriaco che gridava.

Quando i carabinieri del Radiomobile sono arrivati sul posto, hanno trovato diverse persone (altre si erano prudentemente allontanate) e non hanno tardato a rintracciare il protagonista dell'episodio, un uomo che aveva minacciato passanti e avventori di un bar con una forbice. Sul posto è accorsa anche una pattuglia di polizia. Gli agenti di polizia competenti per il settore di viale Dante, nella notte tra sabato e domenica, hanno portato l'uomo con la forbice, apparso molto ubriaco, in questura. Ieri la sua posizione era ancora al vaglio degli inquirenti; rischia una denuncia per minacce aggravate dall'uso delle forbici.