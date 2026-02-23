Investita sulle strisce da un camion a Borgonovo, anziana all'ospedale

Una donna di 85 anni è stata investita da un camion, nel primo pomeriggio di lunedì 23 febbraio, mentre attraversava le strisce pedonali lungo la provinciale 11 di Mottaziana, all'ingresso di Borgonovo. Non sarebbe in pericolo di vita. La donna è stata urtata al fianco da un autoarticolato con semirimorchio destinato al trasporto di inerti. Il camion era condotto da un 54enne di Castel San Giovanni. L'anziana, in seguito all’urto, è caduta a terra e ha battuto la testa, mentre il camion è riuscito, fortunatamente, ad arrestare la sua corsa. Sul posto sono arrivati nel giro di poco tempo i soccorsi: un equipaggio del 118 e una pattuglia della Polizia locale, con il comandante Riccardo Marchesi, che dovrà ora stabilire le cause dell’incidente. Per fortuna la donna non ha mai perso conoscenza, ma si è reso necessario il ricovero all'ospedale di Piacenza per il trauma cranico riportato.