Isii Marconi: in aula 15 gradi e piastrelle che "saltano"

Una mattinata di ordinari imprevisti, con conseguente trasloco della classe - 17 studenti della seconda C dell’Isii Marconi, palazzina D di via IV Novembre - in corridoio per fare lezione. C’è da imparare, in tutti i sensi: il docente presente in cattedra (evacuata) al momento, di lingua inglese, ha trasformato l’accadimento nell’occasione perché i ragazzi riferissero quanto stava incredibilmente accadendo - piastrelle del pavimento che avevano cominciato a “saltare” e un vistoso buco apertosi nella parete “scoppiata” - nella lingua di Shakespeare.

Non era stata una novità, purtroppo, la colonnina di mercurio che alle 9, un’ora dopo la campanella d’ingresso, era inchiodata a 15 gradi. Una situazione oggettivamente difficile per i ragazzi seduti ai banchi, armati di piumini, ma anche per gli insegnanti. Già alcuni giorni fa l’emergenza dell’aula gelata - che solo dopo il mezzogiorno raggiunge i 20 gradi - era stata segnalata alla Provincia. Come ha confermato ieri il dirigente dell’Isii Marconi Alberto Mariani, a guastarsi era stato un meccanismo del sistema di riscaldamento che si chiama sdoppiatore. Il problema, secondo il preside, avrebbe interessato non una sola ma tutte le aule toccate dalla medesima tubatura. Secondo un genitore - che ha puntualmente segnalato la vicenda che nel corso della mattinata ha avuto varie evoluzioni – il problema dell’aula fredda non si sarebbe comunque ricomposto, tanto che ieri le nuove foto del termometro sembrano confermarlo.