Isole ecologiche intasate con i rifiuti delle feste

Le “abbuffate” di questi giorni hanno lasciato il segno come ogni anno: si mangia, si consuma, inevitabilmente si produce molta più immondizia del solito e a rimetterci sono gli operatori dei centri di raccolta multirifiuti che devono fare gli straordinari, non solo per svolgere il consueto lavoro quotidiano ma purtroppo anche per riparare a qualche comportamento incivile da parte di cittadini davvero ben poco educati.

Il “day after” Santo Stefano ne è l'ennesima dimostrazione, fin dalle prime ore del giorno di piacentini si sono riversati in massa ai due punti in città in via XXIV Maggio e in via Pastore. Lunghe file per consegnare di tutto e anche episodi di inciviltà: in via Pastore cataste di rifiuti abbandonati proprio davanti al centro e in via XXIV Maggio lunghe code di auto per arrivare a pochi centimetri dai sistemi di smaltimento.