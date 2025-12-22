Mattonella sfonda il finestrino, illesa la conducente. «Sembrava una bomba»

Grande paura nella serata di domenica 21 dicembre per una giovane che transitava in auto in via Marinai d’Italia a Piacenza. Poco prima delle 20, un oggetto ha improvvisamente sfondato il finestrino anteriore, lato passeggero. Fortunatamente la conducente, una 30enne residente nel Lodigiano, viaggiava da sola ed è rimasta illesa. Scioccata, la donna ha contattato i carabinieri che sono intervenuti sul posto con una pattuglia del Radiomobile per i rilievi. L’oggetto sarebbe una piastrella da esterni di grosse dimensioni e non si esclude che possa essere stata scagliata contro il veicolo in corsa.

A raccontare l’accaduto è la nipote della conducente: «Mia zia stava andando a trovare il fratello quando all’improvviso ha sentito un boato. ha detto che sembrava una bomba e si è subito fermata. Sotto choc ha chiamato il fratello e anch’io l’ho raggiunta subito sul posto. C’erano vetri ovunque. Tra l’altro in genere viaggio con lei quindi avrei potuto essere io seduta la persona del passeggero - conclude la nipote -. Speriamo possano trovare chi ha lanciato quel sasso».

Le indagini dei carabinieri proseguono per far luce sulla vicenda che poteva avere conseguenze ben peggiori.



