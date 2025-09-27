"Ko al bullismo", magliette e zaini griffati per gli studenti

"Ko al bullismo" da ora in poi avrà una propria “griffe” con tanto di magliette e zaini che distribuirà nelle scuole agli studenti destinatari del suo nobile scopo. che ancora una volta si è resa protagonista di un atto di generosità con l'iniziativa “Tutto questo è grazie a te oggi come allora...” che coinvolge i soci per opere di beneficenza a sostegno di diverse realtà piacentine.

«Devo ringraziare Acrobatic e i suoi soci per il bellissimo regalo – le parole di Coeva – grazie a loro abbiamo ricevuto un contributo, integrato da altre donazioni da parte di Burzoni, Tecnoindustria, M Montaggi e Sire Carrozzeria, che ci ha permesso di realizzare mille magliette e altrettanti zaini da donare ai bambini coinvolti nel nostro progetto». KO al Bullismo è l’iniziativa ideata dall'ex campionessa di kickboxing Natalia Coeva, in collaborazione con AICS Piacenza. «Il nostro obiettivo è insegnare il rispetto tra i più giovani – ha proseguito Coeva – con lo sport, in particolare la kickboxing, che fa da veicolo. Vogliamo partire con la nuova edizione, per questo chiediamo ulteriore sostegno alla cittadinanza, sul nostro sito ci sono informazioni e contatti per aiutarci».