La Castellana basket compie 37 anno, donati tre alberi

I cestititi della Castellana basket hanno donato tre alberi alla città. Per festeggiare il trentasettesimo anno di attività, l'associazione sportiva guidata da Luca Repetti ha messo a dimora tre alberi in un fazzoletto verde, lungo via Montanara. Le tre piante scelte sono due Liquidambar Styraciflua o Storace Americano, alberi di grandi dimensioni originarie del nord America, e una Paulownia.

«I tre alberi – dice il presidente Repetti – sono un modo per la di dimostrare attenzione all’ambiente e riconoscenza verso i castellani, e l’amministrazione comunale per l'attenzione che ci riservano».