La lite degenera e lui scappa, «mi hanno derubato»

Attimi di apprensione tra via Maculani e piazza Cittadella dove, nei pressi del cantiere, è stato soccorso dai sanitari dell'automedica del 118 e dagli operatori della Pubblica assistenza Croce bianca un uomo di origini marocchine che lamentava di essere stato aggredito e rapinato da te malviventi. Il fatto sarebbe avvenuto in zona Piazzale Milano. Le sue dichiarazioni sono al vaglio delle forze dell'ordine che sono intervenute in piazza Cittadella con tre volanti della Polizia. Secondo la questura la sua versione dei fatti discosterebbe con quanto realmente accaduto. Pare infatti che invece di un'aggressione si tratti di una lite degenerata in scontro fisico tra diverse persone. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 24 dicembre.

Secondo quanto emerso finora, il diverbio sarebbe passato alle vie di fatto per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della volante e i sanitari del 118 con un'ambulanza della Pubblica assistenza Croce bianca. La polizia ha identificato solo uno dei soggetti coinvolti, un cittadino di origini marocchine senza fissa dimora, che avrebbe riferito di aver subito anche il furto di alcuni effetti personali.

L’uomo presentava alcune lievi escoriazioni ed è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Proseguono, intanto, le indagini da parte delle forze dell'ordine per ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.