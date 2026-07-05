La sindaca Stragliati in strada contro gli schiamazzi notturni
Intervenuta perché un gruppo di giovani sgasava con le moto nel parcheggio della Coop di Castello. «Mi chiamano sceriffa? Non mi importa, questo è il mio modo»
Mariangela Milani
|55 minuti fa
Il parcheggio davanti alla Coop di Castelsangiovanni
Moto che sgasano e accelerano fino a tarda ora nel parcheggio della Coop. La sindaca, che abita poco distante, a mezzanotte si veste, scende di casa e riprende i ragazzi. Dopo i primi momenti di sorpresa, e qualche moto di insofferenza, ne nasce un dialogo e l’invito ai giovanissimi, quasi tutti minorenni, ad andare in Comune.
È successo venerdì notte a Castelsangiovanni. A raccontare l’episodio sui social è stata la stessa sindaca, Valentina Stragliati, non nuova a gesti come questi, tanto che tra i detrattori c’è chi l’ha soprannominata la sindaca sceriffa.
«Ma a me - dice Stragliati interpellata in merito - non importa, questo è il mio modo. Forse a volte vado oltre il mio ruolo, ma se posso intervenire, anche per lanciare un messaggio educativo ai giovani, mi sembra giusto farlo». L’incontro in notturna nel parcheggio della Coop si è concluso con un invito: «Ho detto loro di venire in comune, a visitare insieme a me gli impianti sportivi e a vedere cosa fa l’ente pubblico».
Gli articoli più letti della settimana
1.
A luglio taglio del nastro per il grande magazzino di prodotti per la casa
2.
A cinquant’anni dall’esame di maturità la terza B del liceo Gioia si ritrova sui banchi
3.
Tromba d'aria su Rossetti Market, danni per un milione di euro
4.
Bonus per l’acquisto di bici elettriche, scadenza prorogata al 31 luglio