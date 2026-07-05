La sindaca Stragliati in strada contro gli schiamazzi notturni

Moto che sgasano e accelerano fino a tarda ora nel parcheggio della Coop. La sindaca, che abita poco distante, a mezzanotte si veste, scende di casa e riprende i ragazzi. Dopo i primi momenti di sorpresa, e qualche moto di insofferenza, ne nasce un dialogo e l’invito ai giovanissimi, quasi tutti minorenni, ad andare in Comune.

È successo venerdì notte a Castelsangiovanni. A raccontare l’episodio sui social è stata la stessa sindaca, Valentina Stragliati, non nuova a gesti come questi, tanto che tra i detrattori c’è chi l’ha soprannominata la sindaca sceriffa.

«Ma a me - dice Stragliati interpellata in merito - non importa, questo è il mio modo. Forse a volte vado oltre il mio ruolo, ma se posso intervenire, anche per lanciare un messaggio educativo ai giovani, mi sembra giusto farlo». L’incontro in notturna nel parcheggio della Coop si è concluso con un invito: «Ho detto loro di venire in comune, a visitare insieme a me gli impianti sportivi e a vedere cosa fa l’ente pubblico».