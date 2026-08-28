L'acquisto di Rocca d'Olgisio, «scelta di cuore»
Non snaturare la Rocca, rispettarne la storia e continuare a renderla fruibile al pubblico: queste le idee di Cristina Chiapponi
Mariangela Milani
|32 minuti fa
Rocca d'Olgisio
«La scelta di acquistare Rocca d'Olgisio? Detta dal cuore e dall'impulso». Cristina Chiapponi, milanese con radici familiari ben salde a Pianello, racconta come è nata la decisione di acquistare la millenaria Rocca che domina la Val Tidone. Grazie alla sua scelta, fatta insieme al marito Giovanni Maffi e ai figli, la Rocca dallo scorso maggio ha potuto essere riaperta al pubblico.
«La paura più grande – dice Cristina Chiapponi – era che la Rocca avesse potuto finire in mano a qualcuno interessato più al ritorno economico e commerciale, oppure a farne una dimora esclusiva, piuttosto che a rispettarne la storia. Ecco questo pensiero mi disturbava parecchio ed è stato forse quello che più di ogni altra cosa mi ha spinta verso questa decisione».
Non snaturare la Rocca, rispettarne la storia e continuare a renderla fruibile al pubblico sono queste le linee attorno a cui si muove l’idea di rilancio dei nuovi proprietari.
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