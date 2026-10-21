L'Arte del Fare, «il segreto di un buon falegname? Tutto in un cassetto»

«Falegname per un giorno». Questo il destino di Marco Vincenti in quella che sarà la quinta tappa del viaggio di Telelibertà e Libera Artigiani tra "L'Arte del Fare". A mettere alla prova il maldestro conduttore saranno Gabriella e Paolo Ferrari, fratelli che da oltre quarant'anni portano avanti l'attività, ma soprattutto, la visione di papà Carlo.

«Trasformare un'idea in realtà». Questo l'obiettivo perseguito giorno dopo giorno nell'azienda di famiglia dove, da due generazioni, il legno prende forma attraverso la trasformazione di tavole e pannelli di compensato in cucine, librerie, scale, arredi e vere e proprie opere d'arte. «L'attenzione ai materiali, la cura nell'esecuzione e il rispetto verso il cliente» questi i dettami ereditati da papà Carlo che aprì il primo laboratorio di falegnameria, una piccola bottega, accanto alla casa di Campremoldo. Dalle campagne di Gragnano alla città, un'avventura all'insegna della qualità, quella della famiglia Ferrari.

«Il ricordo di papà è qui con noi, è stato un ottimo maestro non solo dal punto di vista lavorativo - le parole cariche di emozione di Paolo -. Non dimenticherò mai la sua passione e la sua voglia di fare». Vincenti, accompagnato come sempre dalla troupe formata da Gianfranco Di Silvestro e Davide Franchini sarà messo alla prova del cassetto, perchè «un buon falegname si vede dalla realizzazione di un "semplice" cassetto». Naturalmente, ne vedremo delle belle.

Appuntamento quindi a stasera, alle 20.30, sul canale 76 di Telelibertà e online sul sito Teleliberta.tv dov'è possibile rivedere anche tutte le altre puntate già andate in onda sia della prima che della seconda stagione de «L'Arte del Fare», il viaggio tra le eccellenze artigianali di Piacenza e Provincia realizzato in collaborazione con l'associazione Libera Artigiani. E ricordate da «un cassetto di legno si capisce tutto sul valore del falegname».