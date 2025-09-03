L’Ausl fa da sé: in un suo immobile il Centro diurno di salute mentale
Dopo due bandi andati deserti, l’Azienda sanitaria di Piacenza sceglie una soluzione interna per accogliere i 70 utenti del centro chiuso a marzo 2024
Elisabetta Paraboschi
|1 ora fa
Uno scatto del vecchio Centro diurno di salute mentale, chiuso per problemi strutturali
L'Ausl di Piacenza recupererà un immobile di sua proprietà per ospitare il Centro diurno di salute mentale. È questa la scelta a cui è arrivata l'azienda sanitaria dopo i due bandi andati praticamente a vuoto per trovare una struttura che possa ospitare il Centro diurno e i suoi 70 utenti: sono già state avviate le verifiche relative a tempi e fattibilità, al termine delle quali il progetto sarà presentato alla città. Nel marzo del 2024, infatti, la struttura di Salute mentale era stata chiusa per inadeguatezza strutturale: si trovava all'interno del chiostro del dipartimento di Salute mentale, nell'ospedale di Piacenza con accesso da largo delle Crociate, in locali giudicati dalla stessa Ausl «insicuri, tecnicamente inadatti a ospitare pazienti psichiatrici».