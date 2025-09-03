Wednesday, September 3

L’Ausl fa da sé: in un suo immobile il Centro diurno di salute mentale

Dopo due bandi andati deserti, l’Azienda sanitaria di Piacenza sceglie una soluzione interna per accogliere i 70 utenti del centro chiuso a marzo 2024

Elisabetta Paraboschi
|1 ora fa
Uno scatto del vecchio Centro diurno di salute mentale, chiuso per problemi strutturali
1 MIN DI LETTURA
L'Ausl di Piacenza recupererà un immobile di sua proprietà per ospitare il Centro diurno di salute mentale. È questa la scelta a cui è arrivata l'azienda sanitaria dopo i due bandi andati praticamente a vuoto per trovare una struttura che possa ospitare il Centro diurno e i suoi 70 utenti: sono già state avviate le verifiche relative a tempi e fattibilità, al termine delle quali il progetto sarà presentato alla città. Nel marzo del 2024, infatti, la struttura di Salute mentale era stata chiusa per inadeguatezza strutturale: si trovava all'interno del chiostro del dipartimento di Salute mentale, nell'ospedale di Piacenza con accesso da largo delle Crociate, in locali giudicati dalla stessa Ausl «insicuri, tecnicamente inadatti a ospitare pazienti psichiatrici».
