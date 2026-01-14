Lavori di manutenzione sui binari, modifiche nella tratta Alessandra-Piacenza

Modifiche alla circolazione dei treni a causa di lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria che dureranno da sabato 17 a lunedì 19 gennaio. A comunicarlo è la stessa Rete ferroviaria italiana che - attraverso una nota - annuncia che per consentire l’operatività dei cantieri è necessario sospendere la circolazione nel tratto fra le stazioni di Voghera e Broni dalle 00.30 di sabato 17 alle 4.30 di lunedì 19 gennaio.

Sabato 17 gennaio quindi i treni R 10494, 10495, 10496, 10497, 10498, 10499 di Trenord, della relazione Voghera – Piacenza seguiranno il percorso alternativo via Bressana Bottarone, con modifiche a numerazione e orari, anche con anticipi, e - spiegano da Rete ferroviaria italiana - non fermeranno a Casteggio e Santa Giuletta. Trenord ha predisposto un servizio di autobus sostitutivi tra Voghera e Broni.

Sabato 17 e domenica 18 gennaio i treni R di Trenitalia per Piacenza, Genova, Rimini-Voghera sono cancellati tra Stradella e Voghera-Genova Brignole. Inoltre, il treno R 2090/2091 da Genova Brignole a Rimini è cancellato da Genova B. a Piacenza; il treno R 2066 da Bologna Centrale a Voghera è cancellato da Stradella a Voghera; il treno R 2070 da Ravenna a Genova Brignole è cancellato da Stradella a Genova Brignole. Anche in questi casi, Trenitalia Tper ha predisposto un servizio di autobus sostitutivi tra Voghera e Stradella.