L'Odissea di Nolan trascina il ritorno dei classici in libreria

Tutti pazzi per l'Odissea. Complice l'uscita del nuovo film di Christopher Nolan, i grandi classici sono tornati protagonisti nelle librerie: Omero, l'Iliade e i miti greci - tra i piacentini - stanno vivendo una nuova stagione di successo. Ma tra i libri più richiesti dell'estate non mancano i gialli, perfetti da mettere in valigia, oltre ai finalisti del Premio Strega. Francesca Fontana ci racconta cosa stanno scegliendo i lettori piacentini.

«Abbiamo dedicato addirittura una vetrina all'Odissea, perché c'è davvero una grandissima richiesta. Vanno a ruba i testi di Omero, ma anche l'Iliade e tutti i libri legati ai miti greci. I gialli, poi, restano un classico da spiaggia e continuano a essere tra i più venduti. Per quanto riguarda la narrativa, il Premio Strega ha dato una bella spinta: Mari e i suoi "I convitati di pietra" sta andando fortissimo, ma stanno vendendo molto bene anche gli altri finalisti, come Nucci, Parrella e Leupi. E poi ci sono le novità di Adelphi, dall'inedito di Roth a Carrère.»

Insomma, sotto l'ombrellone o in città, i piacentini confermano la voglia di leggere. E quest'estate, tra detective, narrativa contemporanea e antichi eroi greci, ce n'è davvero per tutti i gusti.