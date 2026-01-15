Logistica a Castel San Giovanni, «fideiussione che vale milioni»

Ora che il gruppo Fbh, motore dello sviluppo logistico di Castel San Giovanni, è uscito di scena che ne sarà degli impegni assunti con l’amministrazione locale? La domanda circola da quando è stata ufficializzata la maxi operazione che ha portato alla cessione della società Valtidone Logistic Development srl, del Gruppo Fbh, al Gruppo Ctp riconducibile al magnate olandese della logistica Remon Vos.

Un’operazione da 242 milioni di euro che porta gli olandesi alla testa di tutto l’iter che ha portato, tra le altre cose, al recente ampliamento del polo logistico di Castel San Giovanni, oltre la strada del Colombarone. Il fatto che il testimone del comando passi di mano dalla società del gruppo, Fbh, che ha solide radici in Val Tidone a un gruppo olandese, solleva dubbi. Interpellato in merito l'assessore all'urbanistica Giovanni Cattanei dice: «Per quel che ci riguarda abbiamo chiesto e ottenuto rassicurazioni scritte, da parte della nuova proprietà, che tutti gli impegni assunti dal precedente soggetto attuatore saranno rispettati».