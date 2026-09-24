Ma quante emozioni nell’album dei ricordi degli eroi biancorossi

L’affollata presentazione del libro “Eroi del nostro ieri” di Mauro Molinaroli, al PalaBanca Eventi di Piacenza, ha ripercorso trent'anni di storia biancorossa dal 1975 al 2005. Oltre venti ex giocatori hanno partecipato, condividendo aneddoti e ricordi. Si è parlato dell'era pionieristica di GB Fabbri e del suo calcio totale. Giocatori come Bruno Zanolla e Felice Secondini hanno ricordato gol storici e promozioni indimenticabili.

Aneddoti divertenti hanno coinvolto portieri come Max Taibi, Roberto Serena e Stefano Veneziani. Molti ex hanno definito figure come Titta Rota e Cagni veri e propri secondi padri.Fulvio Simonini ha rievocato la storica promozione in Serie A del 1993 a Cosenza. Il legame profondo tra la squadra, la città e i tifosi è stato sottolineato con emozione dall’ex sindaco Roberto Reggi, che ha evidenziato come il Piacenza Calcio sia stato collante dell'intera comunità.

Paolo Gentilotti, Giorgio Lambri e Mauro Molinaroli hanno ricordato le trasferte leggendarie e il valore della memoria sportiva. Il pubblico ha risposto con grande entusiasmo, chiedendo autografi e selfie ai propri beniamini. “Eroi del nostro ieri” raccoglie le emozionanti testimonianze di quarantacinque protagonisti della storia calcistica biancorossa. Il volume celebra campioni celebri e atleti meno noti ma fondamentali nella storia del club.