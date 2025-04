Medicinali, ecco la app che mette ordine nell'armadietto di casa

C’è ancora un antidolorifico nell’armadietto di casa? Oppure è scaduto? Quante volte ci si trova di fronte a questi dubbi?

A Piacenza arriva una soluzione con “FarmAvvisi”, nuova app lanciata dall’associazione locale Fattore Famiglia e dall’azienda privata Farmadati Italia, che punta ad aiutare a tenere sotto controllo i medicinali in casa. Nato da un gruppo WhatsApp, Fattore Famiglia è oggi un punto di riferimento per circa 1.800 genitori che - tramite il canale social - si scambiano consigli per semplificare la vita domestica.

L’app “FarmAvvisi”, sviluppata da Farmadati Italia, azienda piacentina leader nel settore informatico-sanitario, si muove proprio in questo senso, permettendo di registrare i farmaci tramite scansione del codice a barre. Si collega alla banca dati aziendale e fornisce il foglietto illustrativo aggiornato di ciascun prodotto, inviando anche notifiche quando un medicinale sta per scadere.

"Un sistema utile e gratuito per evitare acquisti inutili, tenere traccia dei farmaci disponibili e utilizzarli in modo consapevole” spiegano Mariano Aliberti, presidente di Fattore Famiglia, e Francesco Amerio, responsabile commerciale di Farmadati Italia. “Vogliamo mettere ordine e aiutare concretamente nella gestione dei medicinali”, concludono i promotori.