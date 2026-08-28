"Mi fido di te", ma la fiducia viene tradita dai vandali

La cassettina divelta e gettata nella fioriera le ha fatto male come un pugno. Non per il valore economico in sé, quanto per il gesto. Sara Marenghi, titolare della libreria Bookbank, ieri mattina, all’apertura si è trovata questa brutta sorpresa. Lo scaffale si chiama Mi Fido di Te, è nato una decina di anni fa, «praticamente qualche anno dopo che ho aperto la libreria» ci racconta Sara; infatti, è come se fosse parte della vetrina stessa di Bookbank: dall’estate fino all’autunno la cassettina nera è sempre stata appesa alla parete. “Se scegli un libro, metti un euro”, un messaggio semplice che si base esclusivamente sulla fiducia, «e se manca quella, mi crolla tutto».

Sara racconta che negli ultimi due anni, fatti simili le sono accaduti un paio di volte, mai prima. «Sono profondamente delusa e amareggiata, non per i soldi, si tratta di veramente di pochi spicci, ma per il gesto. Ma non mi arrendo di certo – conferma con la grinta che la contraddistingue – ora il servizio è sospeso per qualche giorno, ma poi qualcosa mi inventerò di sicuro. Non posso e non voglio rinunciare a una cosa bella. Se anche le librerie si arrendono è finita».