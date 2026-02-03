«Mi ripara gli occhiali?» E intanto ne ruba un paio (VIDEO)

Un uomo distinto, italiano, senza alcun accento particolare, è stato ripreso mentre velocemente rubava un paio di occhiali da sole, infilandoseli in tasca. E’ accaduto giovedì scorso nel negozio di ottica di Roveleto di Cadeo, lungo la Via Emilia. Il circuito di videosorveglianza interno al negozio ha ripreso la scena.

«E’ entrato come un qualsiasi altro cliente - racconta la titolare -. Non l’ho mai visto prima. Mi ha chiesto una riparazione all’occhiale e se poteva dare un’occhiata alla merce esposta. Mentre io sono andata nel retro per eseguire la riparazione, lui ha agito. E’ stato rapidissimo. Non me ne sono accorta subito, solo dopo osservando i filmati della telecamera. Diciamo che si è guardato bene in giro e ha scelto di portarsi via uno dei pezzi più costosi».

Oltre il danno anche la beffa però, perché la titolare è stata così cortese e generosa da non far pagare al cliente nemmeno l’intervento di riparazione. «Se n’è uscito dal negozio tutto gongolante e soddisfatto», racconta la professionista che andrà a fare denuncia ai carabinieri. E che aggiunge: «Con tutto quello che si sente accadere, poteva andare anche peggio. Mi ha solo dato fastidio il modo ingannevole e sfidante con cui ha agito. D’ora in poi mi chiudo dentro al negozio, faccio suonare il campanello e non resto da sola».