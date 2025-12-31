Minacce all'ex compagna e ai suoi amici: 30enne finisce in carcere

Un trentenne residente nel Piacentino è stato arrestato dalla polizia e condotto in carcere. A suo carico pendeva un ordine di carcerazione per per il reato di maltrattamenti in famiglia, commessi ai danni della madre. La pena prevista era di tre anni, tre mesi e 11 giorni.

L’uomo era in prova ai servizi sociali, ma il giorno di Natale è stato segnalato dalla Squadra mobile all’autorità giudiziaria per il reato di atti persecutori commessi nei confronti dell’ex compagna, bersaglio di continue minacce. Il 30enne avrebbe anche minacciato con un coltello anche la cerchia di amici della donna.

In considerazione di quanto accaduto, il magistrato ha revocato il beneficio dell’affidamento in prova, ripristinando l’esecuzione della pena in carcere.