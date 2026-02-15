Misterioso blackout a Sariano, disagi anche a ristoranti

Misterioso blackout nella serata di domenica 15 febbraio a Sariano di Gropparello. Strade, abitazioni e locali pubblici sono rimasti al buio per quasi un’ora.

«Erano le 18.50, stavamo preparando per i clienti quando si è spento tutto» dice Luigi Sartori, titolare della pizzeria sulla strada provinciale. La zona fino a Tavasca è rimasta senza energia elettrica.

«Ho telefonato all’Enel - prosegue Sartori - ma il numero era intasato: non sono riuscito a parlare con nessuno. Poi una segreteria telefonica ha informato che si stava facendo di tutto per riparare il guasto. Fortunatamente non abbiamo dovuto mandare via clienti. Poco dopo che i primi erano arrivati, attorno alle 19.40, la luce è tornata».

Resta sconosciuta la causa del disagio. «C’era bel tempo, chissà, forse una pianta crollata sui cavi dopo la pioggia di ieri - ipotizza Sartori -. Non sarebbe certo la prima volta».