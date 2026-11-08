Nascono le parrocchie della Cintura Est

Un cammino percorso insieme, vigili sul territorio e protesi all’annuncio del Vangelo. E’ il mandato che il vescovo Adriano Cevolotto ha consegnato ieri pomeriggio ai fedeli della parrocchia di Mortizza (Bosco dei Santi) in rappresentanza anche di quelli di Roncaglia, Borghetto, Le Mose e il Capitolo. Da ieri le cinque parrocchie sono una nuova grande comunità guidata da un unico parroco, don Alessandro Ponticelli, 42 anni, che ha fatto il suo ingresso solenne succedendo a don Giuseppe Sbuttoni, 79 anni, memoria storica del territorio, che rimarrà come collaboratore parrocchiale. Ma anche a don Raman Murzich che negli ultimi due anni ha dato una mano a don Sbuttoni ed ora è stato destinato a Piozzano.

«Don Alessandro si inserisce oggi nella storia di queste parrocchie e lo fa in punta di piedi come si fa sempre quando si entra in una terra santa, come ci invita Mosè quando incontra il Signore nel roveto ardente» dice il vescovo nell’omelia di fronte alle 200 persone che gremiscono la chiesa. Un cartellone davanti al gruppo giovani dice un semplice, affettuoso e colorato “Benvenuto don”. In prima fila c’è la sindaca di Gragnano, Patrizia Calza, nel cui paese don Ponticelli ha esercitato il proprio ministero di parroco in solido dal 2022 fino a poco tempo fa.