Natale sotto la neve sulle montagne piacentine, allerta gialla

Natale sotto la neve sulle montagne piacentine, continuerà a piovere invece su colline e pianura. L'ondata di maltempo proseguirà per tutta la giornata di domani, giovedì 25 dicembre, alla volta di Santo Stefano tornerà a farsi vedere il sole almeno fino all'inizio della prossima settimana.

Per domani sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, soprattutto sul settore centrale della regione, che potranno generare diffusi fenomeni franosi, ruscellamento lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua con superamenti della soglia 2. «Sui settori appenninici e collinari - fanno sapere dalla Protezione civile - i fenomeni saranno nevosi a partire da quote attorno ai 300/400 metri, con accumuli di 5-15 centimetri sulle zone collinari e di ulteriori 20-30 cm sulle zone montuose».

Per la montagna piacentina l'allerta è di colere giallo.