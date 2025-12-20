“Natale su ruote”, sul Facsal motori accesi per aiutare il prossimo

Quando la passione diventa gesto concreto, anche un motore può accendersi per gli altri. È questo lo spirito di “Natale su ruote”, l’iniziativa che oggi, sabato 20 dicembre, trasforma il Pubblico Passeggio in un luogo di incontro, bellezza e solidarietà, dove il fascino delle auto d’epoca e delle youngtimer si intreccia con l’attenzione verso chi è più fragile. L’evento, promosso da Cpae in collaborazione con Epocar, invita cittadini, famiglie e appassionati a vivere un pomeriggio natalizio all’insegna della condivisione. Dalle 14.30 alle 17.30, il Facsal ospita un raduno statico di veicoli storici e di interesse collezionistico, aperto non solo ai proprietari iscritti, ma anche a semplici curiosi e amanti del mondo motoristico.

Presente all’iniziativa la Croce Rossa di Piacenza, per raccogliere donazioni di beni di prima necessità destinati alle persone in difficoltà.

Il pomeriggio sarà arricchito anche da un’esperienza interattiva grazie alla presenza di un simulatore di guida virtuale, realizzato con la collaborazione di NRG Driving Simulation Center di Piacenza.