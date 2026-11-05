Nella rissa spunta una catena, la Finanza ferma la violenza

Una lite violenta, una catena di metallo trasformata in un’arma e l’intervento provvidenziale dei Baschi Verdi della Guardia di Finanza. È quanto accaduto a Piacenza, dove i militari del Gruppo cittadino, impegnati in un servizio di perlustrazione finalizzato al contrasto della vendita di prodotti contraffatti, si sono imbattuti in due uomini di origine magrebina che stavano litigando animatamente.

I finanzieri sono intervenuti immediatamente per riportare la calma e capire che cosa fosse successo. Ma la situazione, anziché risolversi, si è ulteriormente complicata. Quando i militari hanno chiesto ai due di fornire i documenti per procedere alla loro identificazione, uno dei contendenti si è dato alla fuga, allontanandosi di circa 500 metri.

L’altro, invece, è rimasto sul posto, impugnando una grossa catena di metallo ricoperta da una guaina di gomma.