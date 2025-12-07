Niente fondi per le telecamere, per il ministero Cadeo è sicura

Per il terzo anno consecutivo, Cadeo è escluso dalla graduatoria nazionale per ricevere dallo Stato un co-finanziamento con cui acquistare apparecchi di videosorveglianza. Il motivo? L’indice di criminalità è troppo basso. Fuori anche Villanova, Gropparello, Gazzola, Carpaneto, Coli, Podenzano, Vigolzone, Ziano, Alta Val Tidone e Piozzano. Al bando proposto dal ministero dell’Interno 2024, i cui risultati sono stati resi noti recentemente, risultano, dalla documentazione trovata in rete, oltre 1600 richieste di co-finanziamenti. Ammesse, 255, tra cui per la nostra provincia l’Unione montana Alta val d’Arda, Piacenza e l’Unione Alta val Nure. Il Comune di Cadeo si è posizionato 534esimo, proponendo un progetto da 49mila euro, con richiesta di finanziamento statale di 24mila euro. Nel 2023, Cadeo era 595esimo e nel 2022 addirittura 881esimo.