Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Niente fondi per le telecamere, per il ministero Cadeo è sicura

Esclusi dal bando altri dieci Comuni, da Villanova a Piozzano. La sindaca: «Ma abbiamo chiesto che torni una caserma»

Valentina Paderni
|2 ore fa
Il centro abitato di Roveleto, lungo la via Emilia
Il centro abitato di Roveleto, lungo la via Emilia
1 MIN DI LETTURA
Per il terzo anno consecutivo, Cadeo è escluso dalla graduatoria nazionale per ricevere dallo Stato un co-finanziamento con cui acquistare apparecchi di videosorveglianza. Il motivo? L’indice di criminalità è troppo basso. Fuori anche Villanova, Gropparello, Gazzola, Carpaneto, Coli, Podenzano, Vigolzone, Ziano, Alta Val Tidone e Piozzano. Al bando proposto dal ministero dell’Interno 2024, i cui risultati sono stati resi noti recentemente, risultano, dalla documentazione trovata in rete, oltre 1600 richieste di co-finanziamenti. Ammesse, 255, tra cui per la nostra provincia l’Unione montana Alta val d’Arda, Piacenza e l’Unione Alta val Nure. Il Comune di Cadeo si è posizionato 534esimo, proponendo un progetto da 49mila euro, con richiesta di finanziamento statale di 24mila euro. Nel 2023, Cadeo era 595esimo e nel 2022 addirittura 881esimo.
Leggi tutto   

Gli articoli più letti della settimana