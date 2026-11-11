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Niente regali per la pensione, ma offerte all'hospice di Borgonovo

Il desiderio di Giuseppe Magistrali, ex direttore del distretto di Ponente, diventa realtà: circa 4mila euro per la formazione del personale e dei volontari

Mariangela Milani
|2 ore fa
Giuseppe Magistrali (al centro) insieme a colleghi e amici
Giuseppe Magistrali (al centro) insieme a colleghi e amici
1 MIN DI LETTURA
Quando era andato in pensione l’ex direttore del distretto di Ponente, Giuseppe Magistrali, aveva chiesto ad amici e colleghi di destinare eventuali offerte all’hospice di Borgonovo. Nel giro di qualche tempo amici, familiari, ex colleghi hanno donato quasi 4 mila euro.
Una bella somma che l’ex direttore del distretto di Ponente ha espressamente chiesto venga utilizzata per la formazione.
«Ho posto come unica condizione – dice Magistrali – che quanto eventualmente raccolto potesse essere utilizzato per la formazione del personale e dei volontari che operano in hospice». 
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