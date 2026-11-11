Niente regali per la pensione, ma offerte all'hospice di Borgonovo

Quando era andato in pensione l’ex direttore del distretto di Ponente, Giuseppe Magistrali, aveva chiesto ad amici e colleghi di destinare eventuali offerte all’hospice di Borgonovo. Nel giro di qualche tempo amici, familiari, ex colleghi hanno donato quasi 4 mila euro.

Una bella somma che l’ex direttore del distretto di Ponente ha espressamente chiesto venga utilizzata per la formazione.

«Ho posto come unica condizione – dice Magistrali – che quanto eventualmente raccolto potesse essere utilizzato per la formazione del personale e dei volontari che operano in hospice».