No al parcheggio dietro la Collegiata, oltre 500 firme

"Piacere Castello" ha depositato in Comune 515 firme di altrettanti castellani che dicono no al parcheggio tra via Pascoli e via Giordano Bruno, alle spalle della Collegiata di Castel San Giovanni. Le firme, raccolte dal gruppo di minoranza nell’arco degli ultimi mesi, contestano l’idea di un parcheggio in pieno centro storico, su cui invece punta la maggioranza. Se per i primi si tratta di un ulteriore appesantimento del carico viabilistico, e quindi di inquinamento, in centro storico, per la maggioranza si tratta di un modo per andare incontro alle richieste, anche dei commercianti, di avere maggiore disponibilità di posteggio in città.

«Crediamo - dicono i due consiglieri - che il principio ispiratore delle scelte debba essere di portare le persone in centro città e non le auto in centro a Castel San Giovanni». «Con queste firme - precisano - non portiamo solo una nostra istanza, ma portiamo la voce dei cittadini e anche degli studenti che chiedono spazi di socialità, più verde e non nuovi parcheggi».