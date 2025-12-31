Nuovo asilo nido pronto ad accogliere 59 bambini

Mercoledì 7 gennaio una "carica" di 59 bimbi di Castel San Giovanni prenderà possesso del nuovo asilo nido di via Eleonora Duse. Al suo interno in questi giorni di fine anno le educatrici sono indaffaratissime. Del resto bisogna fare presto. Manca solo una manciata di giorni. A gennaio si partirà con le attuali quattro sezioni del Biribimbo, ma da settembre il nuovo nido di via Duse arriverà alla sua massima capacità, accogliendo cinque sezioni per un totale di 70 bimbi. Ognuna ha spazi dedicati con tanto di targa su ogni porta di ingresso. La struttura è luminosissima. Ogni sezione è dotata infatti di ampie vetrate che la mettono in ideale comunicazione con l’esterno. All’ingresso si viene accolti da un ampio corridoio, anche questo luminosissimo, con una schiera di armadietti in cui riporre scarpe e vestiti. Superato l’ingresso si prosegue in una zona “piazza”, chiamata così perché è ad uso comune, su cui si affacciano, su entrambi i lati, gli ingressi delle singole sezioni.

Nel frattempo si pensa a cosa fare dei locali dell'ormai vecchio nido Biribimbo di via Nazario Sauro. Il Biribimbo è destinato ad accogliere le due sezioni di materna che oggi occupano parte della vicina primaria Tina Pesaro. "Gli spazi che a cascata si libereranno alla Tina Pesaro - annuncia la sindaca Valentina Stragliati - verranno utilizzati per farne un refettorio, oggi mancante".