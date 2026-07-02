Nuovo funzionario di Polizia alla Scuola Allievi Agenti di Piacenza

Un nuovo funzionario - accolto dal questore Gianpaolo Bonafini, alla presenza del direttore della S.A.A. di Piacenza, Francesco Anelli - è arrivato alla Scuola Allievi Agenti di Piacenza. Si tratta del commissario Andrea Moriconi. Nato a Civitavecchia, vanta una formazione accademica di altissimo livello. Tra il 2016 e il 2022 ha conseguito la laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, la laurea magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche e la laurea magistrale in Giurisprudenza, oltre a diversi master specialistici in Diritto Penale e Criminologia.

Il suo percorso nella Polizia di Stato rappresenta un vero e proprio ritorno alle origini: la sua carriera è infatti iniziata nel 2014 proprio frequentando il corso per allievi agenti presso la Scuola di Piacenza. Negli anni successivi ha accumulato una notevole esperienza sul campo operando a Bologna, a Roma (nel XIII Distretto "Aurelio"), alla Polizia di Frontiera di Fiumicino e al Commissariato di Civitavecchia. Successivamente, dopo aver vinto il concorso per Commissari ed aver completato il 114° Corso alla Scuola Superiore di Polizia a Roma, ha chiuso il cerchio ritornando a lavorare, questa volta con la qualifica di funzionario, proprio all'interno della medesima scuola piacentina che lo aveva visto muovere i primi passi.