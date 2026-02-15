Olimpiadi, autogru dei vigili del fuoco in servizio a Bormio

Anche l’autogru dei vigili del fuoco di Piacenza ha lasciato il territorio per supportare le Olimpiadi Milano-Cortina. La decisione rientra nelle disposizioni ministeriali che, in occasione di grandi eventi, prevedono lo spostamento temporaneo di mezzi speciali nelle aree coinvolte. Il mezzo è stato trasferito prima a Milano e poi destinato a Bormio, lasciando il comando piacentino momentaneamente sprovvisto.

Un’assenza che pesa in una provincia attraversata da snodi autostradali ad altissimo traffico, dove l’autogru è fondamentale negli incidenti con mezzi pesanti e nelle operazioni più complesse. Il rientro è previsto al termine delle Olimpiadi; nel frattempo la copertura è affidata ai comandi limitrofi, come già avvenuto in passato durante le attività di manutenzione.

A segnalare il caso è l’ex vigile del fuoco Camillo Piga: «Senza autogru si dovrà ricorrere ad altri comandi, con possibili ritardi nei soccorsi. Mi chiedo chi abbia preso questa decisione».