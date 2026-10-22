Paolo e Gabriella, una storia di famiglia scolpita nel legno

Dalla bottega di papà Carlo al laboratorio di oggi, la Falegnameria Ferrari racconta due generazioni di passione, qualità e lavoro su misura.

L’Arte del Fare", il programma di Telelibertà realizzato in collaborazione con l’associazione Libera Artigiani, disponibile anche «Il legno ha una voce, un profumo e una storia da raccontare» affermano i fratelli Poalo e Gabriella mentre aprono le porte di quella falegnameria nata grazie alla visione di un padre da cui hanno ereditato il continuo desiderio di «trasformare un'idea in realtà». Il legno - per Paolo e Gabriella - "basta" saperlo ascoltare, conoscerne le caratteristiche e avere la pazienza di trasformarlo, pezzo dopo pezzo, in qualcosa di unico. È qui che la materia diventa arte e il mestiere si fa passione. Un mondo nel quale si è immerso Marco Vincenti, diventando «falegname per un giorno» nella quinta tappa del viaggio de "", il programma di Telelibertà realizzato in collaborazione con l’associazione, disponibile anche on demand su Teleliberta.tv.

Il conduttore de "L'Arte del Fare" al centro tra Gabriella e Paolo Ferrari

A guidare il conduttore sono proprio fratello e sorella, protagonisti di una storia artigiana che affonda le radici nella passione di papà Carlo. Una tradizione portata avanti con la stessa attenzione alla qualità e al rispetto per un materiale che non smette di sorprendere. Nel laboratorio della famiglia Ferrari, il legno non è soltanto una materia prima: è il punto di partenza per dare forma a idee, progetti e ambienti su misura.

Ma come è cambiato il mestiere del falegname nel corso degli anni? «Innanzitutto sono cambiati i materiali e, in secondo luogo, si è trasformato un mercato destabilizzato dal «fai da te» e dai mobili che si comprano e si montano a casa», spiega Gabriella, prima di accompagnare Vincenti dallo studio di progettazione, dove tutto prende forma sulla carta, all’area di lavorazione, dove il disegno comincia a diventare realtà.

È qui che si intrecciano esperienza, manualità e innovazione. La storia della falegnameria Ferrari, però, è prima di tutto una storia di famiglia. «Era il lontano 1983 quando sono entrato ufficialmente nel mondo di papà -, racconta Paolo Ferrari -. È stato un ottimo maestro, che ha lavorato al mio fianco fino a 88 anni. La sua inarrestabile voglia di lavorare era più forte di tutto e di tutti. È sempre qui con me».

Un ricordo che restituisce il senso più profondo della trasmissione: i mestieri artigiani non si tramandano soltanto attraverso le tecniche, ma anche con gli esempi, i gesti quotidiani e la capacità di trasmettere entusiasmo alle nuove generazioni.

E così, tra curiosità e qualche inevitabile errore, anche il maldestro conduttore passa dalle parole ai fatti. La prova? Costruire un cassetto partendo da quattro semplici sponde di legno. Un esercizio che dimostra quanto la precisione richieda pratica e quanto, dietro un oggetto apparentemente ordinario, si nascondano conoscenze, pazienza e competenze. Qual è allora il segreto per imparare un mestiere? La risposta di Paolo e Gabriella è un invito a mettersi in gioco: «Il consiglio migliore per imparare un nuovo mestiere è iniziare, provare, buttarsi. Avere la soddisfazione di concretizzare un’idea che inizialmente era solo nella testa e ora è reale è un’esperienza unica, che ripaga degli sforzi e dell’energia profusa. Crediamo fortemente sia l’aspetto che più di tutti rende speciali le lavorazioni artigianali».

Un pensiero che racchiude l’essenza de "L’Arte del Fare": riscoprire il valore della manualità, della creatività e di un sapere che continua a rinnovarsi senza perdere il legame con le proprie radici.

Archiviata la tappa nell'azienda dei fratelli Ferrari, il viaggio prosegue verso la Val Nure, a pochi chilometri da Bettola, per incontrare "L’artigiano del Ferro". Appuntamento mercoledì prossimo alle 20.30, sul canale 76 di Telelibertà. Per i veri appassionati del programma itinerante realizzato in collaborazione con Libera Artigiani, le puntate già andate in onda si possono rivedere su Teleliberta.tv.