Parcheggio della discordia a Castello, Greco e Capelli: «Cambiamo area»

Spunta un'altra proposta al posto del "parcheggio della discordia", tra via Giordano Bruno e via Pascoli alle spalle della Collegiata. Ad avanzarla sono Tommaso Greco e Carlo Capelli, consiglieri del gruppo misto esponenti di Forza Italia. I due consiglieri chiedono all’amministrazione di «fermarsi e valutare la possibilità di recupero dell’immobile tra via Pascoli e via Giordano Bruno a scopo residenziale per housing sociale». I due consiglieri propongono inoltre di spostare i parcheggi che l’amministrazione vorrebbe realizzare dopo aver abbattuto l’edificio tra via Pascoli e via Bruno lungo via Morselli, nell’area libera in fregio al posteggio del Basko. Si ricaverebbero, secondo Greco e Capelli, non 40 ma 70 posti che si salderebbero agli altri 70 che l’amministrazione ha in animo di realizzare nell’area appena adiacente, «per un totale di 140 posti auto a soli tre minuti dal centro storico dove invece resterebbero appartamenti per giovani coppie o anziani».

La proposta sarà presentata sabato in consiglio comunale sotto forma di mozione. Allo stesso tempo l'amministrazione comunale dovrà anche esprimersi sulle 515 firme raccolte dal gruppo di minoranza Piacere Castello per dire no al parcheggio. Petizione già respinta in sede di commissione. Si prospetta quindi un muro contro muro.