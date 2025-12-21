Parcheggio dietro la Collegiata, la Soprintendenza chiede chiarimenti

Il parcheggio tra via Pascoli e via Giordano Bruno a Castelsangiovanni, in fregio alla Collegiata, non è ancora partito e già la Soprintendenza ha drizzato le antenne. In seguito alla segnalazione di un privato l’ente ha inviato al Comune una richiesta di chiarimento. Lo si è appreso durante la seduta del consiglio comunale.

«Manca ancora il preliminare di acquisto dell’area e la Soprintendenza ci ha già inviato una nota come se i lavori fossero già avviati» ha reso noto l’assessore ai lavori pubblici, Massimo Bollati. Le richieste della Soprintendenza riguardano non tanto il parcheggio in sé, quanto la vicinanza dell’immobile che verrà abbattuto per fare largo ai posti auto con la Collegiata. «Ho chiamato la Soprintendenza - ha reso noto la sindaca Valentina Stragliati – rassicurando circa il fatto che non c’è nessuna volontà di creare criticità per quel che riguarda la vicina Collegiata. Tutto quello che verrà fatto sarà fatto in regola e in continuo contatto con la stessa Soprintendenza». Dalle minoranze però Mariacristina Ceruti si è detta per nulla rassicurata e ha chiesto di «ridiscutere la questione parcheggi, che sono necessari, ma ci sono anche altre possibilità oltre a questa».