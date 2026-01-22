Parco della Galleana, rubato recinto: ispettore in pensione lo ritrova

Ladri nella notte hanno smontato sedici metri di pannelli in rete plastificata della recinzione del parco della Galleana. L’ispettore della polizia locale in pensione, Pietro Bergonzi, si è accorto dell’assenza dei pannelli e ha seguito le tracce dei ladri nel fondo del canale della Fame, che in questo periodo è in secca. L’ispettore ha percorso circa un chilometro seguendo le tracce, e scovando la refurtiva.

Bergonzi, quarant’anni in servizio alla polizia locale, dal 1977 al 2017, la maggior parte dei quali trascorsi nella sezione di polizia giudiziaria per il compartimento Unione Alta Valnure, l’altro giorno è come se fosse ritornato improvvisamente in “servizio”.

«Mi sono accorto dell’assenza dei pannelli martedì mattina - ha raccontato ieri Bergonzi - ero al parco della Galleana quando la mia attenzione è stata attirata da quella anomalia. Mi sono avvicinato e mi sono subito reso conto che qualcuno li aveva smontati. Erano stati portati via otto pannelli, ciascuno con una base di circa due metri. In totale, sedici metri di recinzione. Ho subito telefonato alla polizia locale e, rapidamente, una pattuglia è arrivata sul posto. Sono stati effettuati i primi accertamenti».

Sembrava che il caso fosse concluso, ma nel pomeriggio Bergonzi è tornato al parco.