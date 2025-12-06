Paura a S. Nicolò, perde il controllo dell'auto e si schianta contro la chiesa

Improvvisamente ha perso il controllo della propria auto e, dopo un breve tratto contromano, ha chiuso la corsa con lo schianto contro le mura della chiesa parrocchiale di San Nicolò. E' accaduto oggi, sabato 6 dicembre, poco dopo le 13: un uomo ultrasettantenne alla guida di una Mercedes, mentre percorreva la via Emilia in direzione Valtidone, quasi certamente a causa di un malore, ha abbandonato la corsia di marcia per poi terminare poche decine di metri più avanti, contro la struttura parrocchiale del paese trebbiense. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Piacenza a bordo di un'ambulanza della Croce Bianca. Non sono stati fortunatamente coinvolti altri veicoli