Pecorara, tutto pronto per l'inaugurazione del nuove centro polifunzionale

Sabato 6 giugno alle 10.30 verrà inaugurato il centro polifunzionale ricavato nell'ex consorzio agrario di Pecorara. Al suo interno hanno trovato spazio un ambulatorio per il medico di famiglia,il dispensario farmaceutico, il punto prelievi e anche il punto salute. Gli altri locali ricavati nell’ex consorzio agrario di Pecorara sono invece destinati a sala polifunzionale, un punto di ricevimento per i servizi comunali, sala per lo smart working.

«Infine – dice il sindaco Franco Albertini – è stato ricavata una stanza dedicata a punto lettura e studio». All'esterno bancomat e colonnina per la ricarica elettrica dei veicoli.

Sabato attesi il ministro Tommaso Foti e il presidente della commissione affari esteri della Camera Giulio Tremonti.