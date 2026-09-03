Una vita per la Cri per l'87enne Attilio visita a sorpresa dei colleghi militi

Per Attilio Albertazzi la Croce Rossa di Pianello è stata come una grande famiglia. Ecco perché oggi, che ha 87 anni e la divisa da milite non può più indossarla, rivedere i compagni con cui ha condiviso tanti turni in ambulanza è per lui come ricevere una carezza. Approfittando della presenza in paese del presidente provinciale Giuseppe Colla i volontari della sede pianellese della Croce Rossa gli hanno fatto una sorpresa.

«Sapevo che gli avrebbe fatto piacere vederci – dice il responsabile dell’unità territoriale locale Sandro Torselli – così ho chiesto al presidente e al sindaco di andare a salutare Attilio». «Lui – dice ancora Torselli – ovviamente è stato felicissimo e dopo la nostra visita mi ha fatto almeno tre telefonate per ringraziare».

Classe 1939, originario di Pianello, Attilio Albertazzi è stato uno dei fondatori, a fine anni Novanta insieme tra gli altri allo stesso Torselli, della Croce Rossa che allora aveva sede a Nibbiano.