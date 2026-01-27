Piacenza, in un anno rimossi 27 veicoli abbandonati

E' anche grazie alle numerose segnalazioni dei cittadini che il Nucleo di Polizia Ambientale ed Edilizia della Polizia Locale di Piacenza ha potuto procedere alla rimozione di 27 veicoli abbandonati.

«La collaborazione dei residenti, »sentinelle« attente sul territorio, è un pilastro fondamentale per il buon esito di queste operazioni - spiega il comunicato dell'amministrazione comunale - e ha permesso di focalizzare l'attenzione su aree specifiche, accelerando l'individuazione di situazioni critiche che minacciavano il decoro dei quartieri e la sicurezza pubblica».

Grazie alla visione dall'alto con i droni, gli agenti hanno potuto localizzare anche carcasse nascoste dalla fitta vegetazione in aree impervi.

Un aspetto di rilievo riguarda l'efficienza economica della procedura; le operazioni di demolizione e bonifica sono effettuate gratuitamente a beneficio dell'Amministrazione comunale grazie all'appalto in essere con la società Sicurezza Ambiente, che garantisce l'intera filiera: dal prelievo alla radiazione, fino alla demolizione finale presso un centro di trattamento autorizzato per Veicoli Fuori Uso (VFU).

L’indagine investigativa ha consentito di risalire all’identità di 17 proprietari dei mezzi, nei confronti dei quali sono state emesse sanzioni amministrative per un totale di 28.333 euro. È stata inoltre contestata, in un caso, la mancata ottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione.

«Proseguiremo in questo solco con determinazione - conclude il Comando - convinti che la difesa del suolo, alimentata dal dialogo costante con i cittadini, rappresenti il cardine su cui poggia il benessere della comunità piacentina».