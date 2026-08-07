Piacenza sempre più meta turistica, 150mila ingressi in sei mesi

Piacenza si gode i numeri positivi del turismo sviluppati dall’ufficio statistiche della Regione Emilia-Romagna. In quanto dati occorre sempre interpretarli, ma non possono che far pendere la bilancia dalla parte dell’ottimismo. Nei primi sei mesi del 2026, i turisti nella nostra provincia sono stati infatti 150.025, un aumento dello 9,2% rispetto ai primi sei mesi dell’anno precedente.

Il segno contempla anche i numeri relativi ai pernottamenti, cresciuti nel semestre da poco concluso del 6,6% in virtù delle 314.283 persone che hanno scelto di fermarsi per almeno una notte sul nostro territorio attratti dalle opportunità offerta dalla città, dalle nostre colline e, perché no, anche della Bassa.

Fra l’altro a Piacenza si guarda anche da oltre confine, come testimoniano gli oltre 44mila turisti che da gennaio a giugno hanno scelto di visitare la città e la provincia, un incremento in questo caso dell’8,9% rispetto al 2025, con una crescita anche dei pernottamenti totali dei turisti stranieri, in risalita del 6,6% grazie alle 89mila presenze registrate.

Volendo spulciare fra i dati, emerge come il mese in cui il Comune di Piacenza ha attratto più turisti sia stato maggio, quando sono giunti in città 17.016 visitatori, di cui 6.476 provenienti dall’estero. Complessivamente all’ombra di Palazzo Gotico sono giunti nei primi sei mesi dell’anno 83.331 turisti, mentre in provincia, oltre al capoluogo, il Comune che ha registrato il più alto numero di presenze è stato Fiorenzuola (9.443), seguito da Cadeo (8.986) e da Castel San Giovanni (8.590).

Un trend positivo, quindi, che non si discosta da quello dell’intera Regione Emilia-Romagna, il cui turismo gode a quanto pare di buona salute: Il bilancio dei primi sei mesi del 2026 registra infatti 6.208.353 arrivi (+1,40%), di cui 1.829.788 provenienti dall’estero, e 17.539.149 pernottamenti (+3,05%), con 5.596.537 presenze straniere.

«Pubblico-privato il segreto del successo» il commento dell'assessore alla Cultura Christian Fiazza.