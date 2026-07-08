Piacenza terza in regione per numero di vittime sulla strada

Lungo le strade dell’Emilia-Romagna, nei primi sei mesi del 2025, ci sono stati meno incidenti stradali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (8.109 contro 8.125), ma sono aumentati sia i morti (133 nel 2025 contro i 128 dei primi sei mesi del 2024), sia i feriti (10.579 nel 2024 contro i 10.463 del 2024). La provincia di Piacenza ha visto una riduzione degli incidenti stradali - 512 incidenti (534 nel 2024) - e dei feriti - 668 feriti (694 nel 2024) - ma un aumento del numero dei morti - 18 morti (16 nel 2024) -. Il dato che colpisce su Piacenza è che, pur essendo ultima in regione per numero di incidenti e feriti, registra il terzo numero più alto di vittime (18), dietro soltanto a Bologna e Modena. Rispetto ai primi sei mesi del 2024 i morti sono inoltre aumentati da 16 a 18.

È quanto è emerso oggi nel corso dell’audizione del presidente dell’Osservatorio per la sicurezza stradale dell’Emilia-Romagna Marco Pollastri intervenuto nella seduta della commissione Territorio presieduta da Paolo Burani.

Pollastri ha illustrato le attività dell’Osservatorio sottolineando come proseguiranno le attività di sensibilizzazione per tutte le età, con la novità che verranno coinvolti l’Aci e le autoscuole.

I dati presentanti dall’Osservatorio hanno dato il via al confronto tra i gruppi consigliari, con una particolare attenzione ai dati relativi al comune di Bologna in merito a “Bologna Città 30”.

Strade extra comunali le più pericolose

Numeri alla mano le strade extra comunali si confermano quelle su cui ci sono stati più incidenti mortali (83 morti a fronte dei 50 avvenuti nelle strade urbane), mentre la maggior parte degli incidenti e dei feriti si registra sulle strade nei centri urbani (5.272 incidenti contro i 2.382 nelle strade extra abitato, 7.133 feriti a fronte dei 3.446 extra abitato).

Venendo alla tipologia di incidenti mortali si vede che dei 133 morti, 54 sono rimasti vittime di incidenti che hanno coinvolto un veicolo (erano 48 nello stesso periodo del 2024), 28 un motociclo (31 nel 2024), 16 erano pedoni (20 nel 2024), 20 in biciletta (12 nel 2024), 7 vittime di incidente che ha coinvolto mezzi pesanti (8 nel 2024), 3 vittime in incidente che ha coinvolto un ciclomotore (5 nel 2024), 5 in incidente che ha coinvolto altri mezzi (4 nel 2024).

La suddivisione provinciale del numero di incidenti, morti e feriti:

Città metropolitana di Bologna: 1.991 incidenti (1.925 nel 2024), 26 morti (25 nel 2024), 2.658 (2.483 nel 2024)

Provincia di Ferrara: 537 incidenti (574 nel 2024), 11 morti (15 nel 2024), 712 feriti (736 nel 2024)

Provincia di Forlì-Cesena: 742 incidenti (719 nel 2024), 10 morti (14 nel 2024), 941 feriti (904 feriti)

Provincia di Modena: 1.331 incidenti (1.324 nel 2024), 25 morti (17 morti), 1.715 feriti (1.756 nel 2024)

Provincia di Parma: 636 incidenti (662 nel 2024), 10 morti (9 nel 2024), 834 feriti (848 nel 2024)

Provincia di Piacenza:, 18 morti (16 nel 2024), 668 feriti (694 nel 2024)

Piacenza di Ravenna: 794 incidenti (813 nel 2024), 16 morti (16 morti nel 2024), 1.069 feriti (1.044 nel 2024)

Provincia di Reggio Emilia: 864 incidenti (875 nel 2024), 12 morti (8 nel 2024), 1.130 feriti (1.1150 nel 2024)

Provincia di Rimini: 702 incidenti (699 nel 2024), 5 morti (8 nel 2024), 852 feriti (848 nel 2024).