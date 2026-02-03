Pianificazione urbanistica: tutto a portata di click sulla mappa online

È online la nuova Piattaforma informativa dedicata alla strumentazione urbanistica comunale, vigente e in itinere. Si tratta di uno strumento realizzato per garantire la massima trasparenza e pubblicità, offrendo una visione completa e aggiornata del quadro della pianificazione urbanistica comunale nel rispetto dei principi della legge regionale 24 del 2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”.

"Tutti i dati sono organizzati per fornire risposte rapide sullo stato della pianificazione vigente o in salvaguardia - spiega l’architetto Elena Fantini del Servizio territorio e urbanistica, sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli enti locali -. Di fatto, la piattaforma è centrata su una mappa geografica interattiva che permette di visionare lo stato della pianificazione urbanistica comunale e di consultare i dati relativi all’iter procedurale dei Piani urbanistici generali (Pug) con estrema semplicità: cliccando su ciascun Comune è possibile visualizzare immediatamente lo stato di avanzamento e i riferimenti agli atti di assunzione, adozione e approvazione e all’entrata in vigore, nonché consultare, tramite link, i siti web comunali per visionare gli atti e la documentazione relativa alle fasi di adozione e approvazione".

Fantini aggiunge: "Per un’analisi completa dello stato della pianificazione comunale è possibile scaricare inoltre un quadro riepilogativo in formato Pdf che sintetizza l’intero set di dati sulla pianificazione comunale".

"Con l’attivazione della nuova piattaforma informativa dedicata alla strumentazione urbanistica comunale sul sito istituzionale, confermiamo il nostro impegno nel proseguire il percorso di potenziamento dei servizi on line, semplificando l’accesso alle informazioni - ha spiegato Monica Patelli, presidente della Provincia -. La piattaforma rappresenta infatti un punto di riferimento importante per i cittadini che desiderano informarsi sullo sviluppo del proprio territorio, per i tecnici ed i professionisti impegnati nella verifica e nell’aggiornamento costante del quadro della pianificazione urbanistica comunale quale base fondamentale della loro attività e per le amministrazioni comunali al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione".

Per maggiori informazioni e per accedere alla Piattaforma informativa sulla pianificazione urbanistica comunale si può consultare il sito istituzionale della Provincia (Funzioni aree tematiche/Territorio e Urbanistica/Quadro della pianificazione urbanistica Comunale oppure direttamente Servizi online/Quadro della pianificazione urbanistica comunale).



