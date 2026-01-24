“Piazza della Pace”: «Piacenza è una città accogliente e con diritti per tutti»

Piazza Sant'Antonino si è trasformata in una “Piazza della Pace”, l'ultima iniziativa organizzata da Europe for Peace Piacenza. Un centinaio di persone circa hanno preso parte alla manifestazione che ha voluto ribadire ancora una volta il concetto di una Piacenza accogliente per tutti, in contrapposizione all'evento per la Remigrazione di oggi pomeriggio. Presenti diverse comunità di origine straniera, dai senegalesi ai musulmani ai bosniaci, per loro Piacenza è casa.

«Abbiamo voluto questo evento per ribadire i nostri principi – ha spiegato Roberto Lovattini di Europe for Peace – non solo per andare contro la manifestazione di oggi che riteniamo sbagliata, ma per dire una volta per tutte che Piacenza è una città accogliente e con diritti per tutti».