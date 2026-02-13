Pioggia e fiumi in piena, allerta meteo per domani
Anche a causa dello scioglimento delle nevi in montagna
Pioggia e innalzamento dei fiumi, anche a causa dello scioglimento della neve. E' quanto riporta una allerta meteo di colore arancione della Protezione Civile per le zone montuose dell'appennino Piacentino.
"Per la giornata di sabato 14 febbraio sono previste precipitazioni diffuse sul territorio regionale, con accumuli moderati sui rilievi appenninici, che potranno determinare fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili - si legge nel comunicato -, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti e della fusione del manto nevoso in atto. Si prevedono inoltre innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua, con superamenti delle soglie 1, più probabili nel settore centro-occidentale della regione".
