Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Pioggia e fiumi in piena, allerta meteo per domani

Anche a causa dello scioglimento delle nevi in montagna

Redazione Online
|55 minuti fa
Pioggia e fiumi in piena, allerta meteo per domani
1 MIN DI LETTURA
Pioggia e innalzamento dei fiumi, anche a causa dello scioglimento della neve. E' quanto riporta una allerta meteo di colore arancione della Protezione Civile per le zone montuose dell'appennino Piacentino.
"Per la giornata di sabato 14 febbraio sono previste precipitazioni diffuse sul territorio regionale, con accumuli moderati sui rilievi appenninici, che potranno determinare fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili - si legge nel comunicato -, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti e della fusione del manto nevoso in atto. Si prevedono inoltre innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua, con superamenti delle soglie 1, più probabili nel settore centro-occidentale della regione".

Gli articoli più letti della settimana