Pirati digitali e "pezzotto", sei persone scoperte a Fiorenzuola

Sei persone che utilizzavano il cosiddetto "pezzotto" per accedere abusivamente ai palinsesti e ai programmi delle principali piattaforme televisive a pagamento, tra cui SKY, DAZN e Netflix, sono state scoperte e sanzionate a Fiorenzuola dalla Guardia di Finanza di Piacenza.

L'operazione, coordinata dal Nucleo Speciale Autorità Indipendenti - Gruppo Tutela per le Garanzie nelle Comunicazioni e dal Comando Provinciale di Piacenza e condotta dai militari della Tenenza di Fiorenzuola, è stata condotta nell’ambito dell’intensificazione dei servizi volti a reprimere la pirateria in live streaming, in contrasto alla fruizione illegale di contenuti editoriali e televisivi protetti da copyright.

Fino a 5.000 euro di sanzione

I clienti del servizio pirata sono stati identificati tramite accertamenti informatici – conseguenti ad indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Crotone – che hanno permesso di seguire le tracce dei pagamenti per l'acquisto degli abbonamenti. Per ognuno dei sei soggetti coinvolti è stata elevata la sanzione amministrativa pecuniaria, che può arrivare fino a 5.000 euro, per le forme più gravi di recidiva.

Il meccanismo del sistema illecito

L'attività investigativa aveva permesso di ricostruire il funzionamento del sistema illecito. Il servizio pirata, offerto a tariffe che oscillavano tra i 10 e i 40 euro mensili, a seconda del “pacchetto” selezionato e della durata dell’abbonamento illegale, sfruttava modalità di fruizione fortemente semplificate per l'utente finale. La diffusione di questo sistema illegale genera gravi danni economici all'intero sistema-paese colpendo l'industria audiovisiva e delle telecomunicazioni e provocando ingenti perdite di fatturato per le aziende e, di conseguenza, mettendo a rischio posti di lavoro legittimi nel settore.

L'operazione di servizio si inserisce nel più ampio quadro delle attività stabilmente svolte dalla Guardia di Finanza, testimonia l’attenzione del Corpo al contrasto delle diverse forme di illegalità economico-finanziaria, come nel caso di specie delle violazioni del diritto d’autore, che alimentano il circuito dell'economia sommersa e della criminalità informatica, sottraendo importanti risorse fiscali all'Erario pubblico.